Образовательная программа для студентов старших курсов и магистрантов стартует 7 сентября. В рамках курса, который рассчитан на 30 академических часов, будут освещаться такие темы, как редакционная аналитика, курирование контента, журналистика данных, инструменты редактора онлайн-издания, способы создания вовлекающих материалов. В качестве преподавателей заявлены главные редакторы и руководители крупнейших тематических интернет-изданий рунета. Лучшие студенты смогут пройти стажировку в редакциях медийных проектов Mail.Ru Group, а в перспективе — получить в них работу.

По словам Сергея Паранько, редакционного директора медиапроектов Mail.Ru Group, данный курс даст молодым специалистам возможность поучиться у настоящих digital-практиков, заранее адаптироваться к высокой планке, заданной интернет-журналистикой, и получить прикладные навыки, необходимые для битвы за работу в высококонкурентной среде.

– Классическое академическое образование в области журналистики, которое получают российские студенты, не всегда соответствует реальным ожиданиям бизнеса, особенно если речь идет о работе в онлайн-СМИ, – отмечает Паранько.