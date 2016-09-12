В Петербурге в ближайшие дни ожидается теплая солнечная погода без осадков. Об этом сообщили синоптики. В понедельник, 12 сентября, в городе будет до +19 градусов, ветер умеренный, северо-западный, переменная облачность, осадки маловероятны.

Такой же характер погоды вероятен в Петербурге до середины недели - без дождей, временами солнце, порывистый прохладный ветер.

В Ленобласти ветер будет еще свежее. В МЧС региона предупредили о непогоде.

"С 14 по 17 часов 12 сентября преимущественно по востоку Ленинградской области ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с", - говорится в сообщении спасателей.

По предварительным данным, в конце недели в Петербурге может начаться небольшое похолодание - до +14-16 в дневные часы, преимущественно без осадков. На следующей неделе температура воздуха будет еще понижаться - до 11-13 в дневные часы, ночью - 5-7 тепла, возможны дожди.