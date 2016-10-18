Автобусный транспорт в Петербурге готовят к зиме. Подготовка включает в себя сезонное обслуживание автобусов и коммунальной техники, инструктаж персонала, а также проверку работоспособности инженерных сетей и коммуникаций.

- На сегодняшний день сезонное обслуживание прошли 1500 автобусов, что составляет 80% подвижного состава перевозчика. Мы всегда помним о комфорте пассажиров, поэтому особое внимание уделяется проверке систем запуска двигателя, отопления и вентиляции салона, - сообщили Metro в пресс-службе компании-перевозчика.

В рамках подготовки к зиме водителей автобусов также учат, как управлять транспортом в сложных дорожных условиях и научиться предупреждать опасные ситуации на трассе.

- Особая программа у водителей с небольшим опытом вождения, - уточняют в "Пассажиравтотрансе", - Для новичков, которые впервые будут работать в зимних условиях, проводятся практические занятия.

Закончить подготовку к зиме предприятие планирует до 1 ноября.

Добавим, синоптики уже на днях обещают в Петербурге первый снег. Похолодание начнется в выходные - столбики термометров опустятся до нулевых значений. А ночью ожидается минусовая температура воздуха.