Арест на крупную партию шуб в торговом центре в Купчино был наложен из-за отсутствия чипов.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу обнаружили более полусотни шуб и полушубков из норки и овчины с отсутствующими с электронными чипами (RFID-метками). Об этом сообщает "Фонтанка".

По неподтвержденным данным, шубы произведены в Греции и России. Найти товаросопроводительную документацию на партию без маркировки не удалось.

Напомним, что наличие чипов стало обязательным с 1 апреля. Эта мера призвана бороться с контрафактной продукцией, доля которой на рынке достигала 90%.

Оперативный переход на электронный контроль товара вызвал трудности. Помимо установки меток, которая стоит денег, предприниматели должны делать взносы в Ассоциацию автоматической идентификации, а также покупать специальное оборудование для проверки качества чипов.