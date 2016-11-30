Санкт-Петербургский городской суд 30 ноября принял исковое заявление
от активиста Тимура Булатова с требованием запретить Facebook на всей территории России, сообщает . Life
Среди причин для запрета Facebook в России общественник называет нарушение "Закона о защите персональных данных граждан РФ", распространение антироссийских идей среди пользователей из России, аморальных и антисемейных идеологий.
Активист требует провести объективную оценку законности работы Facebook в России с участием представителей Роскомнадзора.
Кроме того, Тимур Булатов требует признать деятельность социальной сети не соответствующей российскому законодательству в части защиты персональных данных, блокировать её и внести в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направить уведомления для блокировки операторам связи в РФ.