В Петербурге адвоката приговорили к 3 годам лишения свободы условно за мошенничество.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу, бывший адвокат одной из адвокатских коллегий Ольга Попова с апреля по сентябрь 2006 года в составе организованной преступной группы мошенническим путем приобрели право на здание, принадлежащее государству, стоимостью не менее 65 миллионов рублей.

Суд признал петербурженку виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.