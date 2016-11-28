В преддверии календарной зимы в Петербурге заметно похолодало. В ближайшие два дня температура воздуха будет понижаться, возможны сильные снегопады.

По прогнозам синоптиков, в городе в понедельник, 27 ноября, ожидается до -8 градусов, осадки маловероятны, сильный ветер - в порывах до 11 м/с. Ветер может разогнать облачность и впервые за долгое время над Петербургом появится солнце.

Солнечный и морозный день ожидается и во вторник, 28 ноября. С утра в Петербурге может пройти сильный снегопад, а во второй половине дня небо очистится от облаков.

Вторая половина недели будет более теплой - временами столбики термометров будут подниматься до 0 градусов. Но ветер не утихнет и вероятны сильные осадки в виде обложного снега.

Синоптики также предупреждают, что во второй половине недели в Петербурге ожидается очень низкое атмосферное давление - до 746 мм рт столба.