В городе Добрянка Пермского края местные энергетики воздвигли необычные опоры ЛЭП, напомнив, что в 2018 году в России пройдёт чемпионат мира по футболу. Сделаны они в виде двух мчащихся в атаку футболистов, один из которых владеет мячом.

Высота металлических парней, играющих в футбол на фоне промышленного пейзажа, – 25 метров.

– Фигуры созданы в рамках строительства четвёртого энергоблока Пермской ГРЭС, – объясняет Metro руководитель пресс-службы электростанции Иван Свистунов. – Опоры не только выполняют эстетическую функцию, но и поддерживают провода с напряжением в 220 киловатт.

Любопытно, что созданные конструкторами футболисты как будто держатся за руки. Как выяснилось, их нельзя было поставить иначе:

– Опоры должны быть П-образными, поэтому и создаётся впечатление, что игроки держатся за руки, – сообщили в пресс-службе. – Мы не могли поставить футболистов отдельно друг от друга.

Как заверили в пресс-службе, конструкция прошла все необходимые испытания, получила экспертное заключение и может выполнять производственные функции.

В Интернете уже появляются комментарии – люди оценивают креатив энергетиков. "От них хоть толк есть – провода держат!" – пишет Александр Василенков. "А почему не деревянные?" – удивляется Андрей Рожков. "Давно пора что-то похожее строить, вместо обычных. Маскировать под природу, скажем. Молодцы", – радуется Рональд Глушков.

Жители Добрянки в целом положительно относятся к появлению на территории ГРЭС неподвижных футболистов.

– Правда, чтобы их увидеть, нужно специально ехать, – рассказал Metro Вячеслав Юмасурин. – Сама же идея мне нравится.

В России уже не в первый раз строят необычные опоры ЛЭП, приуроченные к спортивным событиям. В 2013 году в Сочи к Олимпийским играм построили опору ЛЭП в виде снежного барса, одного из талисманов турнира.