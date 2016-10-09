В Гудермесском районе Чечни в результате сопротивления полицейских были уничтожены восемь боевиков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Столкновение произошло накануне около полуночи на дороге Нижний Герзель - Энгель-Юрт. Правоохранители попытались остановить два автомобиля, но в результате по ним был открыт огонь, а также в их сторону были брошены гранаты.

Полицейские смогли ликвидировать всех нападавших. Отмечается, что четверо правоохранителей получили ранения.

По предварительным данным, была установлена личность лидера вооруженной группы - это Али Демильханов, 1983 года рождения, находившийся в федеральном розыске.

Следственное управление СК РФ по Чеченской республики уже возбудило уголовное дело по факту столкновения с боевиками в Гудермесском районе.

Согласно информации источника в правоохранительных органах, МВД заранее получили информацию о том, что бандгруппа, дислоцирующаяся предположительно в соседнем регионе, проезжала несколько раз по объездной дороге Нижний Герзель - Энгель-Юрт. Отмечается, что банда планировала в ближайшие дни въехать в Чечню для совершения терактов.