В Мокшанском районе Пензенской области 17-летний подросток сам себя оскопил, после чего заверил всех, будто бы сделал это случайно.

Как пишет портал Progorod58.ru, инцидент произошёл в селе – юноша навестил бабушку и во время визита кастрировал себя.

Он нанёс себе удар ножом в нижнюю часть тела, при этом предварительно приняв обезболивающие. Врачи наложили ему восемь швов для восстановления работоспособности половых органов.

Позже юноша заверил всех, будто сделал это случайно.

"Он учился со мной в школе девять лет, – рассказала бывшая одноклассница пострадавшего. – Он был спокойным, тихим мальчиком, не особо общительным. Очень хорошо учился по гуманитарным предметам: литературе, русскому языку. Мог за урок прочитать параграф и после пересказать его наизусть. Хорошо заучивал стихи. В девятом классе он начал активно общаться с девочками из старших классов. Почему, мне неизвестно. Об этом случае мы узнали на прошлой неделе. Такие новости быстро расходятся по деревням. Сначала никто не поверил в это. Думали, что шутка".

По данным СМИ, молодой человек находился на учёте у психиатра. Живёт он с мамой – родители некоторое время назад развелись.