28 сентября в Мариинский дворец прибыл большой смольнинский десант во главе с губернатором Георгием Полтавченко. Он поздравил депутатов с избранием, посоветовал начать работу «без раскачивания» и тут же рекомендовал избрать председателем собрания Вячеслава Макарова.

– У меня с ним было конструктивное взаимодействие, он помог сохранить в городе политическую и социальную стабильность, – заявил градоначальник.

Парламентариев долго уговаривать не пришлось. 45 голосами «за» они поддержали Вячеслава Серафимовича. Альтернативные кандидаты – представитель КПРФ Ирина Иванова и яблочник Михаил Амосов – набрали три и два голоса соответственно. И это при том, что Амосов на первом заседании блистал красноречием: обвинял ЗакС в отсутствии духа парламентаризма и в запале даже назвал его «полузакрытым учреждением почти режимного типа».

Теперь первоочередная задача для парламентариев – распределить посты в комитетах и комиссиях. «Единороссы», у которых в парламенте большинство, пообещали поделиться должностями с другими партиями.

– Утверждение состава будет производиться только по итогам консультаций со всеми фракциями и с учётом пожеланий депутатов, – пообещал Макаров. – Лично я буду рекомендовать избрать главой ключевого бюджетно-финансового комитета представителя одной из оппозиционных партий.

Вячеслав Макаров сообщил, что работы в парламенте хватит на всех. И пообещал Metro загрузить по полной даже 21-летнего Виктора Сысоева, который недавно заявил журналистам, что в парламенте собирается заниматься «ничем». Теперь с прессой этот депутат больше не общается.

Новым членом Совета Федерации от Заксобрания Петербурга избран депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Кутепов.

• Биография. В 2009–2011 годах Кутепов возглавлял Приморский район, а до избрания в ЗакС трудился в аппарате Совета Федерации.

• Предшественница. Андрей Кутепов сменит на этом посту Людмилу Косткину.

Чем вы собираетесь заняться в Законодательном собрании после избрания?

«Cобираюсь и дальше работать на благо Отечества».

Анастасия Мельникова

депутат от «Единой России»,

избрана на второй срок

«Хочу довести до конца процесс отмены пресловутой депутатской поправки».

Борис Вишневский

лидер фракции «Яблоко», избран на второй срок

«Фракция КПРФ займётся защитой прав дольщиков и садоводов».

Ольга Ходунова

глава фракции КПРФ, новичок в ЗакСе

«Собираюсь сосредоточить свои усилия на работе над городским бюджетом».

Оксана Дмитриева

лидер фракции «Партии Роста», была депутатом Госдумы