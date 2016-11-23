В Таганроге леопард из местного зоопарка, расположенного в Парке культуры и отдыха имени Горького, напал на работницу зоосада.

Как сообщает Rostov.ru, инцидент произошёл днём, 23 ноября. Как сообщил источник, женщина пришла чистить клетку. Приступив к работе, она не закрыла вольер на щеколду. Животное поцарапало лицо сотрудницы.

"В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает, - сообщил источник. - Вокруг раны образовался отёк".

Собеседник также сообщил, что сотрудники парка, вооружившись лопатами, пытались загнать хищника обратно в клетку. В ответ леопард попытался перепрыгнуть через забор и выбраться на территорию городского парка.

В минизоопарке не было транквилизаторов или снотворного, чтобы усыпить хищника. Поэтому прибывшим на место спасателям и полицейским пришлось его застрелить.