В этом году один из самых любимых столичными жителями катков будет оформлен граффити, в том числе, и подлёдными. Об этом рассказала Metro новая директор парка Марина Люльчук:

– Уже шестой год подряд каток в Парке Горького откроется первым в городе, произойдёт это уже 17-го ноября. Темой этого года станет стрит-арт. На сегодняшний день это очень популярная тема, и мы не смогли остаться в стороне: пригласили известных художников, которые разукрасят нам павильоны, а так же нанесут графиити под лёд, который будет подсвечен.

В центральной части катка руководство парка обещает установить поражающую воображение инсталяцию. Это будет «замёрзший фонтан».

– Диаментр этой конструкции составит 25 метров, – рассказал директор парка Максим Лапчук, – А высота – 9 метров! А центальная площадь вокруг него будет оформлена граффити в виде геометричесих узоров, похожих на камуфляж военных кораблей начала 20 века. Его площадь составит примерно 3,5 тысяч квадратных метров. Думаю, это будет самое большое граффити, которое можно увидеть в Москве.

Сам же каток, второй в столице по величине, готов уже на 80 процентов. Представитель монтажной организации «Русский лёд» Евгений Комаров объяснил нам, почему его создание – дело небыстрое и спешить в нём бесполезно:

– Один слой ручной заливки – это где-то пол-милиметра. Замерзает он 2-4 часа. А толщина льда должна получиться 25-30 сантиметров. Так что каток такого размера намораживается примерно месяц.

Но подождать стоит: помимо ярких красок, на катке нас ждут ещё и приятные бонусы. Так, залога за коньки в прокат с москвичей больше не попросят. Это станет возможно благодаря новой электронной системе учёта гостей и поможет избежать очередей. При этом цена на прокат не вырастет.