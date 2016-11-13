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 Опубликовано : Сегодня 15:49

В Париже проходят мероприятия в память о годовщине терактов

  • Давид Абабеков

Прошёл ровно год после нападений на столицу Франции

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Президент страны Франсуа Олланд вместе с мэром Парижа Анн Идальго сегодня приняли участие в церемониях, посвященных случившимся в городе год назад террористическим актам.

В ходе мероприятий Олланд открыл памятную доску у стены стадиона "Стад де Франс", вблизи которого прогремел взрыв. Также церемонии прошли у нескольких ресторанов, где преступниками были расстреляны десятки человек.

В парижском концертном зале "Батаклан", который тоже был атакован террористами, прошлым вечером выступил британский музыкант и исполнитель Стинг. Среди зрителей были и те, кто пережил прошлогоднее нападение.

Напомним, что 13 ноября 2015 года сразу в нескольких частях Парижа произошли атаки террористов. В результате их действий погибло 130 человек, ещё 350 были ранены. Теракты стали крупнейшими за всю историю Франции по числу жертв.

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