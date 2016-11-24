В Париже пожарные во время акции протеста заблокировали окружную дорогу

Как сообщает канал BFMTV, в Париже несколько сотен пожарных принимают участие в протесте. Бастующие вышли на одну из окружных дорог, бульвар Периферик, и перекрыли её.

Акция началась на площади Нации. Протестующие пожарные недовольны плохими условиями труда, а также отсутствием должного внимания и признания к их профессии.

Во время протеста одетые в форму работники пожарной службы размахивали транспарантами, флагами, дымовыми шашками и файерами. Кроме того, во время манифестации были слышны звуки взрывов, предположительно, петард.