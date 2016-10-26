Родственникам погибших в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году выдадут неопознанные останки тел для братского захоронения на одном из мемориальных кладбищ Петербурга. На это дал согласие Следственный комитет, сообщает "РИА Новости".

Но перед этим нужно будет собрать согласие всех родственников, на что может уйти довольно много времени. Сегодня известно, что еще шесть семей не похоронили своих близких.

Сегодня Смольный ведет переговоры с ЗАО "Балтийская жемчужина", инвестором-арендатором земли, о предоставлении участка под строительство нового храма в завершении Матисова канала.

Инициатор строительства храма - благотворительный фонд "Рейс 9268", объединивший семьи жертв авиакатастрофы. Его возглавляет Ирина Захарова, которая потеряла единственную дочь. Планируется, что сам храм разместится на втором этаже, а на первом будет действовать духовно-просветительский центр. Там начнет работу воскресная школа, служба православных психологов, детский хор.

Однако против благого дела выступили жители микрорайона. Они составили петицию на имя губернатора Георгия Полтавченко, застройщика ЗАО "Балтийская жемчужина" и благотворительного фонда "Рейс 9268" c просьбой подобрать для храма другое место. Она появилась на сайте change.org. Ее подписали пока лишь 125 человек.

31 октября в 07:15 начнется молебен в Свято-Троицком соборе. На месте будущего храма в 9:30 утра в завершении Матисова канала освятят крест, который установит 28 октября Гильдия кузнецов. 5 ноября Валерий Гергиев посвятит концерт памяти погибших в теракте над Синаем.

Напомним, 31 октября 2015 года произошла крупнейшая за последние несколько десятков лет катастрофа. Тогда лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. В списке погибших - 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Одной из главных версий катастрофы считается взрыв на борту. По данным спецслужб, взрывное устройство в самолет пронес один из работников аэропорта Шарм-эль-Шейха. В результате были приостановлены полеты российских самолетов в Египет.

