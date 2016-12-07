В Пакистане потерпел крушение пассажирский лайнер авиакомпании Pakistan International Airlines. Об этом в среду сообщает Reuters.

Предполагаемое место падения самолёта – район города Хавелиан. На место ЧП переброшены армейские подразделения и вертолёты. Информации о жертвах авиакатастрофы пока нет.

Некоторые СМИ сообщают об очевидцах, которые стали свидетелями падения самолёта.

Напомним, что ранее сообщалось, что пассажирский самолёт, следовавший рейсом РК-661 Читрал – Исламабад, пропал с радаров.

Лайнер вылетел из города Читрала в 13:30 по московскому времени и должен прибыть в пункт назначения в 14:40 мск, однако связь с ним была потеряна.

На борту воздушного судна находилось, по разным данным, от 37 до 47 человек.