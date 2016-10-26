Героиня снимка "Афганская девочка" с обложки National Geographic беженка Шарбат Гула была арестована в пакистанском городе Пешаваре. Об этом в среду сообщает телеканал Khybernews.

В правоохранительных органах полагают, что после побега из Афганистана Шарбат проживала в Пакистане по поддельному паспорту. Чиновник, выдавший ей документ, удостоверяющий личность, был задержан, но выпущен под залог.

Напомним, что Шарбат Гула (в девичестве Шарбат Биби) родилась примерно в 1972 году – точную дату своего рождения она не знает.

В 1985 году американский фотограф Стивен Маккарри посетил лагерь для афганских беженцев на территории Пакистана и сфотографировал там девочку. Снимок украсил обложку июльского выпуска журнала National Geographic и стал настоящим символом Amnesty International.

Имя героини снимка долгое время оставалось неизвестным, её просто называли "Афганская девочка" или "Афганская Мона Лиза". И только в 2002 году фотограф с командой журналистов разыскал её. Афганской девочкой оказалась Шарбат Гула.

То, что на снимке 1985 года изображена именно она, подтвердило сканирование радужной оболочки глаза.

Тогда же была сделана серия снимков взрослой Шарбат, в том числе с детской фотографией в руках.