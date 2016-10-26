Более 3000 мальков выпустили 26 октября в озеро Долгое. В акции принял участие глава Приморского района города Николай Цед. Мальки линя, амура, стерляди, карпа и карася должны обжить водоем.

«Для современного городского жителя очень важен контакт с природой, благоприятная окружающая среда. Мы запустили сегодня 3200 мальков, чтобы озеро было живым», - отметил Николай Цед.

Зарыбление озера является важным этапом в создании парка "Озеро Долгое". Сейчас в парке "Озеро Долгое" завершено строительство сцены и мощение площади перед ней. Уже обустроены беговые и велосипедные дорожки, устанавливаются скамейки и фонари.

В парке разместили площадки для игры в волейбол, мини-футбол, баскетбол.

Напомним, что в День благоустройства, 22 октября, на территории парка высадили пять голубых елей и 15 кленов. Жители убрали около 1250 гектаров земли и 11 несанкционированных свалок.