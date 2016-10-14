Памятник Ивану Грозному в Орле, скульптор которого – Олег Молчанов, был торжественно открыт в пятницу, 14 октября. Он установлен возле Богоявленского собора.

В Интернете появляется всё больше запросов в связи с открытием памятника – таких как: "Орёл, памятник Ивану Грозному, фото" или "Орёл, фото, памятник Ивану Грозному к 450-летию". Очевидно, что многих жителей России интересует обоснование, по которому данный монумент был установлен, учитывая неоднозначность исторической фигуры Ивана Грозного.

Памятник Ивану Грозному в Орле, отзывы

Депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Николай Земцов присутствовал на церемонии открытии и поделился своим мнением о произошедшем.

"Пожалуй, два месяца вся страна, не только ваш город, затаив дыхание, ждали, когда откроется этот памятник, и не верили, что это случится, но всячески желали, – приводит его слова ТАСС. – И вот царь, который в одной руке держит символ защиты отечества – меч, а в другой руке крест – духовное оружие, появился в вашем городе, который является прообразом России. Это город Орёл".

Глава региона Вадим Потомский, в свою очередь, признался, что Орёл "долго и спорно" шёл к этому событию.

"Я не историк, но считаю, что это великий русский государь, собиратель земель русских, человек, который сохранил для нас с вами православную веру и не позволил никому посягать на нашу с вами территорию, – заявил политик. – Он сделал так, что мы живём в великом городе Орле, который является крепостью на подступе к нашей столице".

Отметим, что памятник Ивану Грозному в Орле установлен уже давно, но торжественная церемония прошла только сейчас.

Памятник Ивану Грозному в Орле, последние новости

Изначально памятник Грозному планировалось открыть 3 сентября, за два дня до 450-летнего юбилея города. Однако 18 июня в Орле прошел санкционированный пикет против установки памятника

В начале сентября Заводской районный суд Орла принял к производству иск об оспаривании действий горадминистрации и мэра города по установке памятника в охранной зоне памятника истории и культуры федерального значения "Здание магистрата". Очередное заседание назначено на 21 октября.