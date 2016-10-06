В Оренбурге объявили о вознаграждении за поимку убийцы полицейского Евгения Никулина, который работал в правоохранительных органах с 2009 года.

Как сообщает сайт правительства Оренбургской области, вознаграждение за поимку "злоумышленника, от рук которого погиб сотрудник полиции Евгений Никулин", составит два миллиона рублей.

Убийство полицейского в Оренбурге 06.10.2016

В ночь на 6 октября 2016 года в центре города Оренбурга при исполнении служебных обязанностей погиб оперативный сотрудник УМВД России по Оренбургской области младший лейтенант полиции 27-летний Евгений Никулин.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в ночь на 6 октября злоумышленники совершили хищение автомобиля "Мерседес" от клуба "Зажигалка" по улице Плеханова. Одного из них обнаружил полицейский и начал преследовать его. Подозреваемый бросил автомобиль и пытался скрыться. При попытке задержания злоумышленника оперативник получил смертельные ножевые ранения. Потерпевший был доставлен в больницу, однако жизнь ему спасти не удалось. Фигурант с места преступления скрылся.

Погибший Евгений Никулин 1989 года рождения работал в полиции с 2009 года, с 2014 года занял должность оперативника. Воспитывал двухлетнюю дочь.

В настоящее время полицейские Оренбурга ведут поиски предполагаемого преступника. По данным ориентировки, мужчине на вид 18–27 лет. Рост преступника 180 сантиметров. Особенностью внешности является ярковыраженный подбородок. Листовки с фотороботом преступника раздают в центре города.