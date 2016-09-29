Страны нефтяного картеля достигли договорённостей по поводу стабилизации цен на чёрное золото за счёт снижения уровня добычи. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление министра нефти Ирана Бижана Зангане, членам ОПЕК в Алжире удалось договорится добывать примерно на 700 тыс. баррелей в сутки меньше.

"ОПЕК приняла сегодня исключительное решение... Через два с половиной года картель достиг консенсуса по вопросу управления рынком", — приводит агентство его слова.

По словам представителя Ирана, на данный момент участники ОПЕК договорились о снижении добычи до 32,5–33 млн барр. в сутки, в то время как сейчас эта цифра 33,24 млн барр. в сутки.

Рынок быстро отреагировал на новости из Алжира и уже вскоре стоимость нефти Brent на фоне этой информации подскочила почти на 6%.

При этом эксперты отмечают, что пока не стоит бежать и закупаться ценными бумагами, надеясь, что цены на нефть взлетят до небес. Как отметил Metro директор Института актуальной экономики Никита Исаев, все указанные договорённости очень хрупки и только время покажет, готовы ли члены картеля действительно пойти на снижение добычи в больших объёмах.

-Падение цен на нефть, которое продолжается на протяжении почти двух лет, сильно ударило по всем странам, где добыча сырья является основой экономики. Понятно, что всем экспортерам нужна дорогая нефть. Вот только риски установления реальных соглашений об ограничении объёмов добычи велики: страна, первой нарушившая соглашение, получит доминирующее положение на рынке. А соблазн велик: потеря своей доли рынка в условиях дешевой нефти может привести к еще большим проблемам в экономике, это касается России в первую очередь. Ситуация осложняется еще и тем, что спрос на нефть остаётся невысоким (особенно со стороны Китая и Индии). Кроме того, международное энергетическое агентство и вовсе прогнозирует, что на рынке нефти предложение будет превышать спрос до конца 2017 года, так еще и Иран не готов идти ни на какие уступки, и стремится к объемам добычи в 4 млн баррелей в сутки при нынешних 3,6 млн баррелей. В таких условиях синхронизировать действия всех экспортеров крайне сложно, - заявил он.

Исаев добавил, что сейчас есть вероятность повторения весеннего сценария, когда ряд стран уже пытались договориться об ограничениях объемов добычи. Тогда тоже было много переговоров, уточняли на каком уровне надо установить лимиты, но в итоге все действия ограничились словесной интервенцией. Чудес на этот раз никто не ждёт, и значительного скачка цен не будет до тех пор, пока точно не будет принято решение о сокращении объемов добычи.

-В прошлый раз сам факт переговоров на эту тему дал рост котировок примерно на 4 доллара. Вот и сейчас подъема выше 50 долларов за баррель ждать не стоит. Даже если решение о сокращении объемов будет утверждено, оно лишь сбалансирует спрос и предложение, и снизит риски падения цен. Пока что поводов для серьёзного ощутимого подорожания нет, - заключил эксперт