В ООН обвинили воюющих в Алеппо ополченцев в проявлении жестокости

Советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн выступил с обвинениями в адрес ополченцев, которые сейчас воюют в Алеппо. По его словам, они виноваты в проявлении крайней жестокости и за это должны поплатиться Россия и правительство сирийского президента Башара Асада. При это Эгеланн не уточняет, о какой именно "жестокости" идёт речь и по отношению к кому она проявляется.

Сообщение с угрозами советник написал на своей странице в Twitter

"Правительства Сирии и России ответственны за все жестокости, которые сейчас совершают победившие отряды ополчения в Алеппо", — написал он.