На днях жители посёлка Верхний Карбуш Омской области не могли поверить своим глазам, когда увидели на улице весьма необычную маршрутку. На остановке стояла не привычная "Газель", а гужевая повозка – сани, запряжённые лошадью. Транспортом управлял местный пастух Николай.

"Льготная сельская маршрутка №349", "Это вам не шутка – сельская маршрутка!" – такими надписями была облеплена гужевая повозка, на которой уместно было бы возить пассажиров в прошлом веке.

Ребятишки мигом заполнили посадочные места и замерли в ожидании приключений. Вот только пастух Николай никуда "трогать" не собирался. Оказалось, это была акция, организованная местной инициативной группой во главе с депутатом Совета Троицкого сельского поселения Ириной Дроздовой.

В посёлке Верхний Карбуш проживает 576 человек, и многие селяне жалуются, что им сложно добираться до города. Ранее в деревню ездил автобус № 3 маршрута № 349П (ул. Суворова – д. Верхний Карбуш), но в конце сентября маршрут передали другому перевозчику, после чего транспорт стал курсировать нерегулярно. Вот почему местные жители поддержали необычную акцию Дроздовой.

– Благодаря нашим действиям мы уже добились того, что нам вернут все наши пять маршрутов – осталось дождаться, когда это решение заверит министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Виктор Белов, – делится с Metro своими успехами Ирина Дроздова. – Также мы хотим ясности с расписанием маршруток и стоимостью проезда. Понимаете, в деревне нет ни почты, ни аптеки, ни техникума! Кроме того, людям нужно ездить на работу в город, до которого пешком добираться очень долго. Вот и стали думать, что же делать. У нас в стране всё решается либо пикетом, либо митингом, либо винтовкой, либо голодовкой. По сути, нас отрезали от внешнего мира!

Ещё в конце сентября Ирина Леонидовна собирала пикет в посёлке, на который принесла с собой... метлу! Мол, раз ездить не на чем, придётся летать в город верхом на метле. Но поскольку ситуация не менялась, депутату пришла в голову идея с "гужевой маршруткой".

– Однажды я стояла на трассе и ловила попутку, – вспоминает Дроздова. – И тут выезжает наш пастух на повозке, машет мне. Я с ним доехала до городского транспорта. И вот недавно подумала – это же выход из положения, придётся как-то выкручиваться! И всех предупредила – если дело дойдёт до крайностей, мы действительно эту повозку выведем на трассу. Да, холодно, но хотя бы какой-то транспорт будет! Попросила нашего пастуха, у которого много лошадей, попробовать провести акцию, сделать льготную маршрутку. Мы этим как бы говорили: "Не стыдно ли, что колхозники вернулись на 100 лет назад и решили ездить на гужевом транспорте?"

Жители Верхнего Карбуша заверили Metro, что транспортная проблема в посёлке существует.

– "Гужевую маршрутку" действительно видела! – рассказывает нам Виктория Ерофеева. – Все у нас, конечно, возмущены, что нет транспорта. Многие на учёбу ехать не могут!

– Я сама езжу учиться на машине, – говорит Екатерина Дунина. – Я знаю, что есть проблема, по-моему, у нас маршрутка ездит только два раза в день, в очень неудобное время. Акцию провели специально, чтобы привлечь внимание к проблеме. Мы живём в 20 километрах от города, если нет машины, из деревни уехать практически невозможно. На нас просто все наплевали! До ближайшей деревни, где есть транспорт, идти по трассе 8 километров...

Впрочем, депутат Ирина Дроздова не отчаивается. В четверг она провела очередную публичную встречу с неравнодушными, на которую привезла игрушечную лошадь с миниатюрными санями, свою любимую метлу и ступу. К счастью, призыв общественника местные власти услышали и проблему обещали решить.