"Заключённый, замри!" Сотрудники Омской колонии вместе с осуждёнными приняли участие в "Манекен челлендж" – флешмобе, который набирает популярность во всём мире.

– Заключённые ЛИУ-2 – творческие люди, – рассказала Metro начальник пресс-службы УФСИН России по Омской области Светлана Плотникова. – Но сначала они не поняли, в чём фишка этого флешмоба. Мы объяснили на примере детской игры "Море волнуется раз". Помните, там нужно на счёт "три" замереть, изображая сценку из жизни?

Первое видео оператор снял во внутреннем дворике исправительной колонии. Двадцать заключённых и работник воспитательного отдела в тёплой зимней одежде вживались в отведённые для них роли. Кто-то, согнувшись, очищал землю от снега лопатой, другой в качестве рабочего инструмента использовал метлу. Некоторые, собравшись компанией, обсуждали книгу – Уголовный кодекс Российской Федерации. При этом их лица были крайне задумчивыми.

– Ещё один заключённый очищал фонарь, другие игрались в снежки, а кто-то на турнике подтягивался, – говорит Плотникова. – А затем мы решили снять ещё один ролик, для чего отправились в клуб. Там заключённые изображали репетицию выступления ансамбля. У одного из них выпадает из рук барабанная палочка, другой в трубу заглядывает – ну и так далее. Оба ролика сняли буквально с первого дубля!

По словам Светланы, участие в съёмках подняло настроение всем осуждённым без исключения. К слову, в исправительной колонии находятся заключённые, совершившие преступления, связанные с оборотом наркотиков.

– Мне очень понравилось участвовать в этом флешмобе! – рассказывает Metro осуждённый Максим Б. – Было так необычно и весело. Вместе с другими осуждёнными мы придумали себе роли. В тот момент, когда камера снимала, нужно было не шевелиться, и это, наверное, оказалось самым сложным.