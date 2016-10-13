Начальник областного управления информационной политики Станислав Сумароков записался в спортзал после того, как глава Омской области Виктор Назаров дал ему непростое задание.

"Так, Станислав. Тебе задание – через год пробежать пять километров", – приводит слова своего шефа Станислав Сумароков.

Пробежка запланирована на начало августа следующего года, когда в честь Дня города состоится традиционный Сибирский марафон.

Первая тренировка чиновника попала на видео. Видно, что мужчина с большим усилием делает упражнения на тренажёрах.

– У меня сейчас просто всё болит, – пожаловался Metro Станислав Сумароков. – Но это нормально, я занимаюсь всего пару недель. Но доктор сказал, что за год вполне реально сбросить 40 килограмм и тогда я смогу пробежать дистанцию.

По словам чиновника, в молодости он занимался плаванием, фехтованием и кик-боксингом, но со временем забросил спорт. Учёба, работа, а потом чиновничье кресло, неправильное питание…

– Я же русский человек – утром некогда позавтракать, в обед – когда как, а вечером после работы наедаешься, – признаётся он. – А у меня ещё и жена хорошо готовит. Теперь при росте 175 см вешу 140 кг.

Станислав признаётся, что диета даётся ему тяжелее, чем тренировки.

– Я сначала составил дневник своего питания, потом диетолог и врач написали режим питания, – рассказывает чиновник. – Но его пришлось корректировать. Я не могу без мяса. Мясо и гречку раз в день я отстоял! Самое трудное – вечер! Овощи и фрукты.

Станислав Сумароков отвергает предположение местных журналистов о том, что губернатор на самом деле пригрозил уволить его, если он похудеет.

– Это инсинуации какие-то, – говорит он. – Просто у нас в правительстве большинство людей спортивные и подтянутые… Неудобно быть не в форме.