28 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области произошли массовые погромы из-за зверского убийства 8-летней девочки, случившегося накануне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные силы Нацполиции.

В воскресенье утром около 200 граждан устроили погромы в домах цыганской общины на окраине населённого пункта. Местные жители забросали камнями и подожгли несколько домов. Видеозаписи беспорядков уже попали в сеть.

Сообщается, что большинство членов общины успело покинуть село накануне.

Подозреваемым в убийстве считается 20-летний цыган. Труп убитого ребёнка был обнаружен ночью в одном из заброшенных домов. Тело 8-летней девочки было в кровоподтеках. Криминалисты насчитали многочисленные проникающие ножевые ранения.

В настоящий момент в Лощиновку переброшена рота спецбатальона полиции.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого в убийстве молодого человека. В отношении местных жителей, устроивших беспорядки и погромы, возбуждены уголовные дела по статье 194 (уничтожение или повреждение имущества).