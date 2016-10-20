В Объединённых Арабских Эмиратах произошёл необычный случай: 34-летний мужчина подал на развод со своей 28-летней женой всего через несколько дней после свадьбы из-за того, что увидел ее без макияжа, сообщает Daily Mail.

Муж обвиняет женщину в том, что с помощью косметики и накладных ресниц она пыталась его обмануть. По его утверждению, после того, как благоверная смыла с себя макияж во время медового месяца, он не смог ее узнать.

Пережить развод брошенной даме помогает известный местный психолог Абдул Азиз Асаф.

"Мужчина сразу же принял решение о расставании и отказывается когда-либо встречаться со своей женой", - заявил он.

Известно, что до свадьбы пара была обручена на протяжении 6 месяцев. Отмечается, что до свадьбы женщина успела сделать несколько пластических операций.