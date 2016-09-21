Столичный метрополитен решил поднять настроение пассажирам. Недавно на электронных табло в новых поездах 860-й серии стал появляться рисованный слонёнок.

– Сейчас мы меняем навигацию в связи с вводом МЦК и решили заодно изменить изображение на информационных экранах, – рассказал Metro пресс-секретарь руководителя метрополитена Андрей Куржалин. – Сейчас осень, такая дождливая погода, хочется, чтобы люди улыбались.

Нового подземного жителя для метро нарисовала студия Артемия Лебедева. Напомним, раньше, во время закрытия дверей на этом экране появлялся схематичное изображение человека, которого несколько раз прижимало с обеих сторон. Судя по отзывам в соцсетях, слоник им нравится гораздо больше, хотя у некоторых пойманный дверьми зверь вызывает сочувствие.

Обновлённые поезда ходят по четырём веткам метро: Таганско-Краснопресненской, Калининской, Арбатско-Покровской и Серпуховско-Тимирязевской.