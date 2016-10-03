В новосибирской гимназии №16 с углублённым изучением французского языка учитель музыки с девятилетним стажем Ирина Гребенщикова получила выговор от директора за то, что на одном из уроков поддалась на уговоры учеников и разучила с ними песню, выходящую за рамки программы.

Всё произошло неделю назад в конце урока с темой "Опера". Ученики седьмого класса сказали, что им "скучно и неинтересно", а один из мальчиков предложил спеть песню Михаила Круга "Владимирский централ". Учитель согласилась, и на следующий урок дети принесли текст, а педагог, подготовившись, рассказала биографию автора. После этого они вместе спели эту песню.

– Для меня это было неожиданно, потому что этот репертуар абсолютно несвойственен её характеру, – рассказала Metro директор школы №16 Татьяна Севостьянова. – Она очень хороший, грамотный человек, не имеющий замечаний. Она написала объяснительную, за ней установлен персональный контроль – заместитель директора будет ходить к ней на уроки либо смотреть планы уроков.

По словам директора, учитель признал, что совершил глупость и ему объявлен выговор.

Родители отнеслись к произошедшему спокойно. По словам одного из представителей родительского комитета школы, жалобу на учителя подавать никто не собирается.

– Ну спели и спели песню, – говорит Metro папа семиклассницы Владимир. – Если бы матом все вместе исполнили Шнурова – тогда был бы другой разговор. Возможно, ходатайствовали бы за увольнение учителя. А так...песни Круга лиричны, в них в принципе есть смысл. Не думаю, что психике детей нанесён какой-то урон.

Выпускник школы №16, который учился у Гребенщиковой, не считает, что она поступила плохо. По его словам, учитель музыки должен поощрять подобные инициативы учеников.

– Она прекрасный преподаватель! – рассказывает Metro Сергей. – Добрая, понимающая. Уроки музыки сами по себе скучны, школьная программа, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики. Неудивительно, что детям скучно. Поэтому, инициативы что-то спеть надо только поддерживать. Гребенщикова всегда шла навстречу своим ученикам, старалась сделать уроки ярче. Надеюсь, её наказание не будет слишком жестоким.