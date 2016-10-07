Многие взрослые часто вспоминают о том, как было хорошо в детстве и хотят вернуться в детский сад. Российский предприниматель Евгений Пятковский решил осуществить эту мечту и заработать на этом: он открыл в одном из спальных районов Новосибирска настоящий детский сад для взрослых.

Как он рассказал Metro, на эту идею его вдохновила дочка, которой очень нравится ходить в свой детский сад.

-Однажды я разговаривал с друзьями о том, что такое счастье и мы пришли к выводу, что счастье было в детском саду, когда не было работы и учёбы. А когда я вспомнил о своей двухлетней дочке, которая сейчас как раз ходит туда и ей это очень нравится, то идея создать взрослый сад родилась как-то сама, - объяснил он.

По словам Пятковского, заведение будет рассчитано на людей от 25 до 40 лет, которым нужна эмоциональная и психологическая разгрузка.

-Пришедшие к нам будут рисовать, заниматься пением, лепкой из пластелина, играть в машинки, куклы. Точно могу сказать, что у нас не будет игровых приставок и компьютеров, у людей даже будут изымать телефоны и другие гаджеты. За всем будут следить два воспитателя, которые покажут, как рисовать, что рисовать. У них есть подобный опыт, так как сами они бывшие работник детсадов, - омтетил предприниматель.

Взрослый садик будет повторять свой детский оригинал даже в плане расписания. Пришедшим в заведение обеспечат стабильное четырёхразовое питание, а также обязательный тихий час, во время которого все должны будут отдыхать. День посещения взрослого сада обойдётся в 3 тыс. руб.

-В программу входит сон, а также четырёхразовое питание, как в детском саду: запеканка, каша, борщ. Работать он будет каждый день с восьми утра и до шести вечера. Мы ведём переговоры в Москве и Питере, чтобы там тоже открыть. Хотя мы вчера только открылись, но запись до 15 числа уже забита. Человек 80 уже есть, - добавил он.

Пятковский также отметил, что ещё на стадии идеи опросил своих знакомых бизнесменов по поводу своей задумки, и практически всем проект пришёлся по душе.