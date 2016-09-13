Сотрудниками правоохранительных органов в Новосибирске был найден мертвым хоккеист Петр Девяткин, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД. Предполагается, что спортсмен покончил с собой.

Как отметили правоохранители, сейчас инцидент расследуют сотрудники Следственного комитета. Следователи сообщили, что Петр Девяткин был найден повешенным, а в его квартире нашли предсмертную записку.

Добавим, что хоккеист Петр Девяткин завершил свою карьеру в 2007 году и в последнее время он работал детским тренером. У него остались жена и маленький ребенок.

Хоккеист Петр Девяткин в свои лучшие годы выступал за несколько российских клубов: московские "Динамо" и "Спартак", "Салават Юлаев" из Уфы, нижнекамский "Нефтехимик", хабаровский "Амур". В составе "Динамо" в 1995 году он стал чемпионом России.