Необычный подарок для жителя Новосибирска «колясочника» Романа Соломатина приготовила его невеста Елена Мельникова.

– Полёт на параплане – это подарок Роману на день рождения. Мне хотелось, чтобы сюрприз был нетривиальным, чтобы Рома в буквальном смысле ахнул от удивления, – рассказала Metro спутница молодого человека. – Мне хотелось, чтобы это событие стало для него настоящим толчком и возможностью поверить в себя.

С просьбой совершить такой прыжок Елена обратилась к Александру Орлову, руководителю парапланерного клуба. Александр – опытный инструктор, который уже не раз совершал подобные «нестандартные» прыжки в тандеме. В частности, Александр единовременно поднимал в воздух целую музыкальную группу.

– Несмотря на мой опыт, этот прыжок стал одним из самых ответственных за всё время. Цена ошибки была очень высока. При жёстком касании вероятна травма. У людей с ограниченными возможностями в силу физиологических особенностей такие ранения могут не зажить никогда. Всему виной слабое кровоснабжение и атрофия мышц. Словом, ноги как стеклянные, – говорит Александр Орлов. – Мне требовалось время, чтобы подготовиться технически. На проработку полёта ушла примерно неделя. Но в итоге всё прошло настолько идеально, что на приземлении у меня в голове вертелась единственная мысль: «Мы сделали это».

Для Романа полёт на параплане стал настоящим сюрпризом. О том, что ему предстоит сделать, молодой человек узнал лишь тогда, когда оказался на парадроме.

– Безусловно, мне было страшно. Не было возможности настроиться заранее. Меня просто «прицепили» к инструктору, и я взмыл в небо. Пока готовились к прыжку, конечно, поругался с невестой. Но после приземления понял, насколько важным толчком это стало для меня, – рассказал Роман. – Я очень благодарен всем.

Про прыжок Романа сняли видеосюжет в рамках проекта «Полёт», в котором герой ролика говорит: «Мне охота «надрать одно место» здоровым людям, которые жалуются на трудности, но при этом ничего не делают».