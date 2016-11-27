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В Новом Орлеане неизвестный застрелил одного и ранил ещё девять человек

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В южном городе США снова неспокойно

Сегодня 17:04

В Новом Орлеане в ночь на воскресенье неизвестный застрелил одного и ранил ещё девять человек во Французском квартале, сообщает агентство Associated Press. Жертвами стали две женщины и восемь мужчин от 20 до 37 лет.

На данный момент мотивы стрелявшего неизвестны, но он находится среди двух задержанных. Расследование продолжается.

Напомним, что в Новом Орлеане в ноябре 2015 года произошла стрельба в городском парке, где было ранено не менее 16 человек из порядка 500 пришедших.

Также в мае 2013 в центре Нового Орлеана во время парада, посвящённого Дню матери, была открыта стрельба. 20 человек получили ранения разной степени тяжести.

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