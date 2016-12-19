В новом году МЦК станет теплее, быстрее и уютнее

Несмотря на морозную погоду, открытые платформы Московского центрального кольца не теряют своей популярности.

– В четверг было минус 15, а у нас получился почти рекордный пассажиропоток – 315,8 тысячи за день, – рассказал Metro первый замначальника Московского метрополитена Роман Латыпов на встрече с журналистами.

– В принципе, люди, которые давно пользуются МЦК, понимают интервалы и ждут в переходе, где теплее, и смотрят из окошка, не едет ли поезд, – добавил заместитель главы Департамента транспорта Гамид Булатов. – Сейчас мы пытаемся внедрить специальные зоны обогрева.

Новую систему тестируют на станции «Локомотив» – там висят инфракрасные лампы, но работают они не постоянно. Если тестирование пройдёт успешно, в будущем такие тепловые установки могут оказаться и на других станциях.

Кроме того, в 2017 году на кольце появятся новые поезда – те же «Ласточки», но с 4 креслами в ряду вместо 5, велосипедными креплениями и поручнями. Благодаря этим составам ждать поезда пассажиры будут гораздо меньше.

МЦК оказалось гораздо более популярным, чем рассчитывали его создатели, и теперь развивать его планируют особенно активно. А скоро пассажиров прибавится – здесь ждут тех, кто пользуется электричками. С середины декабря изменилось расписание, чтобы пересаживаться на кольцо было удобней.

– 95% пригородных поездов теперь останавливается на тех станциях, на которых есть пересадка с МЦК, – сказал Гамид Булатов.

В следующем году несколько переходов с МЦК на метро и электрички сделают крытыми. Речь идёт о «Ботаническом саде», станциях «Фрезер», «Шелепиха» «Окружная» и «Нижегородская».

Некоторые изменения на МЦК можно заметить уже сейчас. Например, на станциях начала появляться новая навигация, уборку стали проводить во время движения, а в вагонах на 45% сократилась продолжительность звуковых сообщений.