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В новом году МЦК станет теплее, быстрее и уютнее

  • Дарья Буянова

Департамент транспорта рассказал Metro о планах на будущее

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Несмотря на морозную погоду, открытые платформы Московского центрального кольца не теряют своей популярности.

– В четверг было минус 15, а у нас получился почти рекордный пассажиропоток – 315,8 тысячи за день, – рассказал Metro  первый замначальника Московского метрополитена Роман Латыпов на встрече с журналистами. 

– В принципе, люди, которые давно пользуются МЦК, понимают интервалы и ждут в переходе, где теплее, и смотрят из окошка, не едет ли поезд, – добавил заместитель главы Департамента транспорта Гамид Булатов. – Сейчас мы пытаемся внедрить специальные зоны обогрева.

Новую систему тестируют на станции «Локомотив» – там висят инфракрасные лампы, но работают они не постоянно. Если тестирование пройдёт успешно, в будущем такие тепловые установки могут оказаться и на других станциях. 

Кроме того, в 2017 году на кольце появятся новые поезда – те же «Ласточки», но с 4 креслами в ряду вместо 5, велосипедными креплениями и поручнями. Благодаря этим составам ждать поезда пассажиры будут гораздо меньше. 

МЦК оказалось гораздо более популярным, чем рассчитывали его создатели, и теперь развивать его планируют особенно активно. А скоро пассажиров  прибавится – здесь ждут тех, кто пользуется электричками. С середины декабря изменилось расписание, чтобы пересаживаться на кольцо было удобней.

– 95% пригородных поездов теперь останавливается на тех станциях, на которых есть пересадка с МЦК, – сказал Гамид Булатов.

В следующем году несколько переходов с МЦК на метро и электрички сделают крытыми. Речь идёт о «Ботаническом саде», станциях «Фрезер», «Шелепиха» «Окружная» и «Нижегородская».

Некоторые изменения  на МЦК можно заметить уже сейчас. Например, на станциях начала появляться новая навигация, уборку стали проводить во время движения, а в вагонах на 45% сократилась продолжительность звуковых сообщений.

Кстати

Кроме обновлений, связанных с движением, на МЦК занимаются и эстетикой.

•    Борьба с вандалами. Первое время после запуска случаев вандализма было довольно много – то порвут обивку, то украдут зеркало из туалета. Но постепенно их стало меньше. Активной борьбы с вандалами не ведут, надеются на сознательность пассажиров и любовь к красоте.

•    Тематический поезд. В 2017 году по МЦК запустят поезд, посвящённый истории этой магистрали, которая насчитывает более ста лет. На стенах вагонов разместят линию времени, чтобы, переходя из вагона в вагон, можно было изучить всё досконально. Кроме того, на станциях появятся плакаты со старыми фотографиями.

•    Новое оформление. Станцию «Локомотив» думают оформить в цветах этой команды. Там же хотят сделать фанатский уголок. Сами футболисты тоже новую магистраль оценили – однажды они уже ездили на матч по МЦК и собираются сделать так ещё раз. 

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