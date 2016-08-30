Во вторник днём змея залезла в жилой дом в деревне Говорово в новой Москве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы, хозяева дома самостоятельно избавились от змеи до приезда спасателей.

"Змею обнаружили в частном жилом доме на улице Солнечная. Хозяева выбросили ее в окно до приезда спасателей", — рассказал источинк.

По его словам, незваная "гостья" оказалась ужом, который уполз в лес.

Это не первый случай обнаружения змей в столице. Большую белую змею поймали в прошлый вторник во дворе жилого дома между первым и вторым подъездами на улице Киевская на западе Москвы, люди не пострадали.