Москомархитектура утвердила проект школы в поселке Коммунарка поселения Сосенское, что в Новой Москве.

Площадь кампуса школы №1021 составит 7 гектаров. У школы будут общежития для детей и учителей. Она сможет вместить в себя порядка 1775 учеников. Таким образом она получит звание самой большой школы Москвы.

"Школа будет оборудована по последнему слову техники, в ней будут просторные актовые и спортивные залы. Для удобства учащихся создадут большую библиотеку, где дети смогут проводить свободное время на переменах", - рассказал руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Фото предоставленно пресс-службой Москомархитектуры.

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