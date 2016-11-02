Москомархитектура утвердила проект школы в поселке Коммунарка поселения Сосенское, что в Новой Москве.
Площадь кампуса школы №1021 составит 7 гектаров. У школы будут общежития для детей и учителей. Она сможет вместить в себя порядка 1775 учеников. Таким образом она получит звание самой большой школы Москвы.
"Школа будет оборудована по последнему слову техники, в ней будут просторные актовые и спортивные залы. Для удобства учащихся создадут большую библиотеку, где дети смогут проводить свободное время на переменах", - рассказал руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Фото предоставленно пресс-службой Москомархитектуры.
Справка
- Сейчас самая большая школа - в поселении Внуковское. Она рассчитанная на 1650 учеников.
- А школа в Коммунарке будет самой большой до тех пор, пока не появится школа в районе Некрасовка на 2100 мест.
- Помимо крупной школы в Коммунарке появится многопрофильная больница из десяти корпусов с роддомом. Стационар сможет разместить более тысячи пациентов. Площадь больницы составит 158 тыс. кв. м.