Московский метрополитен подготовил прекрасный новогодний подарок для своих пассажиров. Он будет работать всю ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года. Об этом во вторник на заседании правительства Москвы сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, пишет РИА Новости.

По его словам, одной новогодней ночью дело не ограничится. Также предполагается перейти на круглосуточный режим работы в День города в 2017 году, а также во время наиболее важных матчей ЧМ-2018.

– Возможным стало увеличить продолжительность работы метрополитена до круглосуточного в необходимые, особенно востребованные дни. Мы принимаем решение в 2017 году сделать круглосуточное движение метро на Новый год и в День города. В 2018 году — на чемпионате мира по футболу, — сказал Собянин.

Он заметил, что это стало возможным благодаря модернизации систем метрополитена, а также масштабным работам по благоустройству.

Отмечается, что интервал движения поездов в ночное время составит до 15 минут.