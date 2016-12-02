В норвежском городе Берген найдены знаменитые ворота нацистского концлагеря в Дахау с надписью "Труд делает свободным" ("Arbeit macht frei"). Об этом в пятницу сообщает AFP.

Обнаружить ворота помогло анонимное сообщение.

– Действуя по анонимному сообщению, полиция Бергена нашла и конфисковала кованые ворота с известной надписью, – говорится в сообщении германской полиции.

Где всё это время находились ворота, и кто их украл, не сообщается.

Напомним, что в 2014 году ворота концлагеря в городе Дахау были похищены неизвестными.

В 2015 году по просьбе узников концлагеря руководство фонда "Баварские мемориалы" приняло решение установить в Дахау новые ворота с такой же надписью, как и раньше.

Дахау – один из первых концентрационных лагерей на территории Германии. Он был открыт 22 марта 1933 года в 17 км от Мюнхена – через полтора месяца после прихода Гитлера к власти.

Во время войны он приобрёл известность как один из самых страшных концлагерей, в которых проводились медицинские эксперименты над заключёнными. Правила и порядки, разработанные в Дахау, позже были распространены на все нацистские лагеря смерти.

Через Дахау прошли более 200 тысяч заключённых из 24 стран, в том числе из СССР. До сих пор точно не установлено, сколько людей погибли за его стенами. По некоторым данным это 40-45 тысяч человек.

29 апреля 1945 года Дахау был освобождён американскими войсками.