Норвежский Красный Крест в одном из магазинов IKEA воссоздал модель реального сирийского дома, чтобы продемонстрировать ужасные условия, в которых проживают жители охваченной войной страны. Акция проводится в городе под названием Слепенден.

Здание является точной копией аналогичного строения в Дамаске. Данный дом в реальности принадлежит женщине по имени Рана и её семье из девяти человек. Сама инсталляция выполнена в духе магазина, то есть в доме также можно ходить и трогать вещи. Называется данный проект "25 квадратных метров Сирии".

"Когда мы были вынуждены бежать из данного района, чтобы найти безопасное место, у нас не было достаточно денег, чтобы арендовать лучшее место. У нас не было денег, чтобы купить матрасы и одеяла, а также одежду для детей, " – рассказал команде Красного Креста Рана.

В доме также есть узнаваемые плакаты IKEA, но на них вместо описания продуктов организаторы разместили рассказы сирийцев, которые повествуют о повседневной нехватке продуктов питания, воды и медикаментов. Каждый ценник также имеет четкий призыв к действию и призывает посетителей пожертвовать в фонд Красного Креста, чтобы внести свой вклад в общее дело.