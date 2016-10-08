В ночь на 8 октября, около 02.15, водитель Volvo не справился с управлением и влетел в ограждение на ремонтируемом участке КАД. В результате один человек погиб. Страшными подробностями ночной аварии поделились очевидцы в соцсети.

- Авария на кольцевой перед Беляевским мостом через реку Большая Охта, - пишут участники паблика "ДТП и ЧП / Петербург" ночью 8 октября. - Volvo ХС90 всмятку, водитель госпитализирован, пассажир погиб, все службы на месте.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло на 38-м километре внутреннего кольца КАД. За рулём Volvo был 33-летний мужчина. Он был госпитализирован с различными множественными травмами, пассажир иномарки - 31-летний мужчина - в результате полученных травм погиб.

- Ребята ехали из Финляндии, в машине полный багажник финской химии ("Фери" и всякие моющие средства), - уточняют очевидцы. Также, по их словам, автомобиль перед столкновением с ограждением ехал со скоростью около 180-200 км/ч.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.