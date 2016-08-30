В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) разрешили употреблять мельдоний. Об этом во вторник сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на бывшего президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александра Медведева.

По его словам, мельдоний не является допингом и он разрешён в НХЛ.

– Всеми признано, что мельдоний не допинг, а восстановительное средство. НХЛ вообще своим игрокам сказала, что это не допинг, и разрешила спортсменам его использовать, — сказал Медведев.

Новый сезон в НХЛ стартует 13 октября.

Напомним, что 1 января 2016 года мельдоний попал в список запрещённых препаратов. Несмотря на это, допинг-пробы многих спортсменов показали положительные результаты на наличие этого вещества в крови, в их числе теннисистка Мария Шарапова и пловчиха Юлия Ефимова.

Позже WADA ввела некоторые послабления, допустив содержание менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года.

Однако подавляющее большинство спортсменов с положительными допинг-пробами были отстранены от участия в Олимпийский играх в Рио. По этой же причине от участия в соревнованиях была отстранена российская федерация лёгкой атлетики в полном составе (за исключением прыгуньи Дарьи Клишиной), включая "чистых" спортсменов.