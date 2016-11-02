В квартире на улице Антонова-Овсеенко, 23/1 уроженка Узбекистана родила двоих недоношенных детей. Во время преждевременных родов они погибли. По сообщению медиков, это была 25 неделя беременности.

Вечером 31 октября тела новорожденных мальчиков доставили в 18 роддом. Вслед за этим туда доставили и мать - 28-летнюю женщину. Первого ноября медики обратились в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Еще одна смерть младенца - на Смоленской набережной. В квартире 2 ноября около 10:45 был обнаружен труп ребенка 2016 года рождения. Обнаружили это - сами родители. Они и вызвали скорую помощь.

Как сообщает "Фонтанка", медики при первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружили. Семья считается благополучной, на учете в органах опеки и полиции не состоит. Сейчас ведется проверка, устанавливаются причины смерти.