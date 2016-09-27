Два самодельных взрывных устройства сработали минувшей ночью в немецком городе Дрездене, сообщает Reuters.

Полиция уже сообщила, что пострадавших нет. Отмечается, что первый взрыв был произведен возле одной из мечетей города, второй - возле международного конгресс-центра.

"Пока у нас нет данных о том, кто именно совершил подрывы. Но мы считаем, что у преступников был ксенофобский мотив", - заявил Хорст Крестцмар, глава дрезденской полиции.

Он также отметил, что есть подозрение на то, что взрывы могут быть связаны с празднованием 3 октября воссоединения Восточной и Западной Германии, которое произошло в 1990 году.

Известно, что во время взрыва в мечети там находился имам с супругой и сыновьями, но они не пострадали.

На протяжении всей ночи полиция патрулировала все мечети в городе.