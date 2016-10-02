Неделя начнется с тумана, порывов ветра и заморозков, сообщает ГУ МЧС по Ленобласти.

- 3 октября по Ленинградской области ожидается туман. 4 и 5 октября порывы ветра 15-18 м/с, ночью местами ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -1°, - говорится в сообщении.

В МЧС предупреждают, что в связи с прогнозом повышается вероятность ДТП, возможны затруднения на автодорогах, а также растет риск переохлаждения людей, в особенности среди социально незащищенных слоев населения.

Кроме того, повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях Ленинградской области, в том числе аварий с участием крупных и маломерных судов, а также авиапроисшествий и изменений в расписании воздушных судов.