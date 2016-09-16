Пять тысяч человек оделись в белое, чтобы принять участие в мероприятии под названием "Обед в белом". Как сообщает ABC 7, 15 сентября в Нью-Йорке они пришли в Бэттери-парк, чтобы принять участие в необычном флешмобе. О точном месте проведения пиршества сообщали лишь в последний момент.

По традиции акции, все участники обеда были одеты в белые платья, костюмы, шляпки и перчатки, а некоторые решили даже выделиться и одели костюмы белых штурмовиков или же просто украсили лампочками свои одеяния. На их столах красовалась только белая посуда. Белыми были также свечи и стулья, которые гости мероприятия принесли с собой.

Флешмоб под названием "Ужин в Белом" уже давно полюбился жителям Европы, которые устраивают подобные торжества каждый год в разных города мира. В этом году около 70 городов из более чем 35 стран организовали у себя пикники в белой одежде. Участники кушали за белыми скатертями в Лондоне, Йоханнесбурге, Монреале, под Турином.

Обычно подобные события организовываются на природе, в красивом поле, около реки или рядом с красивыми архитектурными сооружениями. После окончания обеда все гости самостоятельно уносят свою посуду, стулья и оставшийся мусор.

Главной задачей этого мероприятия является эстетическая составляющая, люди приходят не просто поесть и познакомиться друг с другом, но также насладиться элегантностью происходящего.