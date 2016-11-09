ЧП произошло в Нью-Йорке у дома новоизбранного президента США Дональда Трампа. 

Сначала там участились мелкие стычки между сторонниками Трампа и Клинтон. Чуть позже драка разгорелась нешуточная. Разнимать соперников пришлось полицейским, пишет Sputnik.

Стражи порядка вмешались в ситуацию как раз во время и не допустили массового побоища. 

Отмечается, что сторонники победившего Трампа нападали на противников со словами, мол, "зачем Клинтон в 1974 году обвинила Трампа в женоненавистничестве".

Также они скандировали: "Сделаем Америку великой снова". Эти слова – слоган предвыборной кампании Дональда Трампа.

Сейчас меры безопасности на улицах Нью-Йорка усилены. Информации о пострадавших пока не поступало.

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Справка

  • Президентские выборы в США прошли 8 ноября по двухступенчатой системе. 
  • Победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс. 
  • Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. 
  • Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года. 
  • Избранный президент вступит в должность при инаугурации 20 января.