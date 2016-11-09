ЧП произошло в Нью-Йорке у дома новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Сначала там участились мелкие стычки между сторонниками Трампа и Клинтон. Чуть позже драка разгорелась нешуточная. Разнимать соперников пришлось полицейским, пишет Sputnik.

Стражи порядка вмешались в ситуацию как раз во время и не допустили массового побоища.

Отмечается, что сторонники победившего Трампа нападали на противников со словами, мол, "зачем Клинтон в 1974 году обвинила Трампа в женоненавистничестве".

Также они скандировали: "Сделаем Америку великой снова". Эти слова – слоган предвыборной кампании Дональда Трампа.

Сейчас меры безопасности на улицах Нью-Йорка усилены. Информации о пострадавших пока не поступало.

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