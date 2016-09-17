Рядом с местом проведения масштабного марафона в Нью-Джерси прогремел взрыв. К забегу готовились примерно пять тысяч человек. По сообщению ABC, никто не пострадал.

Устройство взорвалось в мусорном баке приблизительно в 9:35 утра по местному времени. Из-за происшествия забег был отложен. Сейчас полиция проверяет информаию о том, что в прибрежном городе Сисайд Парк может находиться ещё одно взрывное устройство. Об этом сообщает представитель прокуратуры округа Оушен в Нью-Джерси.

На данный момент местность оцеплена полицией. Территорию проверяют кинологи с собаками.

Как сообщает Guardian, самодельная бомба находилась в мусорном баке. На данный момент неизвестно, когда территория будет открыта.