Во время своего недавнего выступления в Киеве руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден рассказал о судьбе будущего транша Украине, сообщает ТАСС. В своей речи он отметил, что выделение денег будет также зависеть от ситуации с долгом России (Киев должен М оскве 3 млрд долларов).

Говоря об экономической ситуации в стране, он отметил, что Украине предстоит долгий путь, чтобы выйти из экономического кризиса, так как на данный момент ВВП Украины на душу населения составляет лишь 20 процентов от среднеевропейского и втрое ниже, чем в соседних Польше и Румынии.

По мнению Рон ван Рудена , даже при условии оптимистичного сценария развития событий, при котором темпы экономического роста в стране составят до 4-5 процентов в год, Украине всё равно "понадобится целое поколение", чтобы догнать соседей в Центральной и Восточной Европе.

При этом он также отметил, что сейчас в Совете директоров МВФ обсуждают вопрос выделения денег Украине, но это явно произойдёт не раньше следующего года.

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