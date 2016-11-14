В Музее Сидура открылась выставка Алексея Корси "15 сантиметров"

В Музее Сидура открылась выставка преподавателя Школы фотографии имени Родченко и Британской высшей школы дизайна Алексея Корси «15 сантиметров» (толщина стены между детской и спальней).

В зале несколько объектов. У одной стены стоит небольшая красивая ваза, из которой доносятся женские вздохи.

– Вся наша психика строится на детских подозрениях относительно чего-то, – пояснил Алексей. – Например, ребёнок в возрасте двух лет застаёт родителей за занятием любовью. Тогда он ничего не понимает. С возрастом само событие из головы исчезает, но вместо него появляются кошмары.

Рядом на тарелке лежит прозрачный пластиковый стейк с Т-образной косточкой.

– Кусок мяса – это символ мужского, то, чем питается отец. Но стеклянный кусок – это уже полностью зажаренное мясо, это отец, лишённый его брутальности.

В центре помещения в пластиковой луже мочи стоит трёхметровая нога.

– Это нога, лишённая подробности. Она одновременно как колонна-руина, часть большой разрушенной скульптуры, так и нога описавшегося отца, сотрясающая само фундаментальное определение отца. Но также это может быть и описанная нога ребёнка... – объясняет Алексей.

Автор заметил, что работы основаны не на его жизни – он черпал идеи в литературе по психологии. По его мнению, на выставку стоит идти ради полезных размышлений.

– Такие мысли могут подсказать что-то о наших отношениях с миром. В определённом смысле мы дети, мы не взрослеем, – пояснил художник. – А психика формируется ещё в начальном возрасте, так и живём потом всю жизнь.